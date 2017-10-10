تحطم مقاتلة روسية في سوريا ومقتل طاقمها

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض طائرة من طراز “سو-24” لحادث لدى إقلاعها في سوريا ما أدى إلى مقتل طاقمها.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن سبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة قد يكون عطلا تقنيا، ولم يستطع الطاقم الذي كان في طريقه لمهمة قتالية الخروج من الطائرة.

ويتكون طاقم هذا الطراز من الطائرات من طيارين.

من جانبه ، أفاد المرصد السروي لحقوق الإنسان اليوم بأن انفجارا عنيفا هز صباح اليوم منطقة حميميم بريف جبلة، والتي تتخذها القوات الروسية كقاعدة لها ولطائراتها الحربية والمروحية.

وقال المرصد إن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة روسية، بعد إقلاعها من مطار حميميم، ما تسبب في تحطمها واندلاع النيران فيها، وتصاعد أعمدة الدخان من مكان سقوطها في محيط مدرج المطار.