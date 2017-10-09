مرشحة مصر مشيرة خطاب تتأهل لمنافسة قطر على منصب المدير العام لليونسكو

أظهرت نتائج الجولة الأولى من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “ اليونسكو “،التي جرت اليوم الاثنين، تأهل مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب للجولة الأخيرة لمنافسة مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري.

وحلت خطاب في المركز الثالث بحصولها على 11 صوتا، بينما حصل الكواري على 19 صوتا من إجمالي 58 صوتاً للدول الأعضاء بالمنظمة.

وجاءت في المرتبة الثانية مرشحة فرنسا أودريه أزولاي بعد حصولها على 13 صوتا.

وحصل فيرا خورى لاكويه ،من لبنان، على 6 أصوات، وكيان تانج ،من الصين، على 5 أصوات، وحصل فولاد بلبل أوجلو ،من أذربيجان، و فام سان شاو، من فيتنام، على صوتين لكل منهما.

وتجرى الانتخابات لاختبار خليفة للمديرة الحالية ايرينا بوكوفا التي أمضت ولايتين في المنصب ،مدة الواحدة أربع سنوات.

وهذه هى الجولة الأولى من اربع جولات تصويت تمتد من 9 إلى 12من الشهر الجاري.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتًا على الأقل في أي جولة من الجولات الأربع الأولى ، فتجرى جولة خامسة وحاسمة (بدون هذه المرة شرط الأغلبية المطلقة)، ويشارك فيها الأول والثاني فقط في الجولة الرابعة.

ومن المقرر أن يصادق المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل علي اختيار المجلس التنفيذي حتى يباشر المدير العام الجديد للمنظمة مهام منصبه في 15 من الشهر نفسه خلفاً لـ” بوكوفا”.

وشغلت بوكوفا، منصبها في الـ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وقد أُعيد انتخابها لولاية ثانية في عام 2013. وهي أول امرأة تُنتخب مديرة عامة لليونسكو، وأول شخص من أوروبا الشرقية يتولى إدارة المنظمة.