بالفيديو.. مشادة ساخنة بين نواب و وفد إسرائيلي داخل البرلمان المغربي

اندلعت مشادة كلامية بين مجموعة من أعضاء البرلمان المغربي ووفد إسرائيلي تحت قبة مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، اليوم الأحد، على هامش فعالية ينظمها المجلس بالتعاون مع منظمات دولية.

ووصف عضو يمثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعضاء الوفد الذي يضم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عامير بيريتس، بـ”مجرمي الحرب”، مؤكداً أن “الشعب المغربي لا يقبل أن يدخلوا برلمانه”.

وحضر الوفد الإسرائيلي إلى المغرب للمشاركة في أعمال المناظرة الدولية التي ينظمها مجلس المستشارين المغربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع منظمة التجارة العالمية.

وردّ عضو من الوفد الإسرائيلي على عضو يمثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بنبرة لا تخلو من البرود والتحدي، بالقول إنهم دعاة سلام ، وإن الشخص الذي يواجههم ليس الملك، ولا الحكومة، ولا المسؤول الذي من حقه أن يتكلم.

وعبّرت مجموعة من البرلمانيين و المدافعين عن القضية الفلسطينية في مؤسسات المجتمع المدني، عن رفضهم لحضور الوفد الإسرائيلي من خلال رسالة مكتوبة موجهة إلى رئيس مجلس المستشارين.