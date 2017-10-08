قادة “حماس” في الضفة يستعدون للمشاركة في حوارات القاهرة

كشف حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن 3 من قادة الحركة بالضفة الغربية، قد يشاركون في حوارات “المصالحة” في العاصمة المصرية، القاهرة، الأسبوع الجاري، في حال سمحت لهم إسرائيل بالسفر.

وقال يوسف إن الحركة سترسل 3 من قادتها بالضفة الغربية، للمشاركة في الحوارات التي ستبدأ الثلاثاء القادم بالقاهرة؛ لكن مشاركتهم، “مرهونة بسماح إسرائيل لهم بالسفر”، حيث تسيطر الأخيرة على معابر الضفة.

وأشار القيادي في حركة “حماس”، إلى وجود جهود مصرية، تسعى إلى إقناع إسرائيل بالسماح لهم بمغادرة الضفة، رافضًا الإفصاح عن أسماء القادة الثلاثة، “لأسباب أمينة”.

وأوضح أن وجود وفد من الضفة الغربية في لقاءات القاهرة، من شأنه أن “يساهم إيجابيًا في حل القضايا الخلافية”.

وأكد يوسف أن “حماس”، تضع ملف “الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية” على جدول أعمال الحوار.

ومن المقرر أن يجتمع وفدا “فتح” و”حماس”، الثلاثاء، في القاهرة، لبحث ملف المصالحة، وتمكين حكومة التوافق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة.

وعقدت الحكومة، اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، في قطاع غزة، لكنها أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى ما بعد مباحثات القاهرة.