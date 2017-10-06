الانتخابات الجزئية بالمغرب.. “العدالة والتنمية” يتلقى هزيمة مفاجئة ويفقد مقاعد مهمة

فقد حزب العدالة والتنمية المغربي، عددًا من مقاعده البرلمانية، ضمن الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الخميس.

وتم إجراء هذه الانتخابات الجزئية في عدد من المدن المغربية، لاستعادة مقاعد فقدها إخوان المغرب، برفقة عدد من الأحزاب، بناءً على قرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، التي سجلت عدة خروقات خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وخسر حزب العدالة والتنمية مقعده في دائرة أغادير، ضمن الانتخابات الجزئية، بعد أن فاز حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمثله البرلماني محمد الولاف، بما مجموعه 9035 صوتا، فيما حصل مرشح حزب العدالة والتنمية محمد أمكراز، على المقعد الثاني بمجموع 5690 صوتا.

أما البرلماني سيدي علي ماء العينين، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، فقد احتل المرتبة الثالثة بما مجموعه 1646 صوتا.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الرابعة، بمجموع 872 صوتا، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة فيدرالية اليسار بـ 380 صوتا.

ونفس الهزيمة تجرعها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية بدائرة بني ملال، حيث تمكن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، أكبر حزب معارض في المغرب، من الإطاحة بإخوان بنكيران.

وخسر حزب العدالة والتنمية أيضًا في الانتخابات الجزئية بدائرة تارودانت الشمالية، بعد أن فاز مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عبدالرحمن بليلا، على منافسه من حزب العدالة والتنمية بأكثر من 35 ألف صوت وفق النتائج شبه النهائية.