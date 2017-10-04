منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: هجوم حماة الكيمياوي نفذ بغاز السارين

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العينات التي جمعها مفتشو المنظمة وفحصوها أثبتت استخدام غاز الأعصاب (السارين) في هجوم على بلدة سورية خاضعة لسيطرة المعارضة في مارس/ آذار الماضي.

وأدت ضربة جوية في 30 مارس/ آذار على بلدة اللطامنة بمنطقة حماة شمال سوريا إلى إصابة نحو 70 شخصا بغثيان وتشنجات عضلية فضلا عن ظهور رغوة على الفم.

وسبق أن أعلن محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، أن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية 27 مرة خلال الحرب، بما في ذلك الهجوم على حامة بغاز السارين والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.