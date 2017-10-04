بالصور.. تفجير في مصراتة الليبية ومقتل 4 وجرح نحو 20

قالت تقارير إعلامية محلية إن تفجيرا بمدينة مصراتة الليبية أوقع 4 قتلى ونحو 20 جريحا اليوم الأربعاء في حصيلة أولوية أعلنتها مصادر طبية بالمدينة.

ولم تشهد مدينة مصراتة التي يوجد بها ميناء وتعد مركزا اقتصاديا إقليميا، انفلاتا أمنيا ولا تفجيرات مشابهة لما عانته مدن أخرى في ليبيا بعد الفوضى التي أعقبت الإطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي.

وذكرت التقارير الإعلامية المحلية أن انفجار اليوم وقع قرب مجمع المحاكم وسط مصراتة وتبعه إطلاق رصاص، وسط أنباء تشير إلى ان الانفجار سببه تفجير انتحاري.

وذكرت قناة النبأ المؤيدة لتيار “الإخوان” المهيمن على مصراتة أن 4 قتلى على الأقل سقطوا في الحادث بينما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن شاهد عيان أن 20 على الأقل أصيبوا في الهجوم.