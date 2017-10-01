إحباط محاولة 42 تونسيًا التسلل إلى إيطاليا

أحبطت السلطات التونسية، مساء السبت، محاولة 42 مهاجرا غير شرعي، التسلل بحرا، من مدينة جرجيس الساحلية بمحافظة مدنين (جنوب شرق)، إلى جزيرة “لامبدوزا” الإيطالية، بحسب ناشط إغاثي.

وقال الناشط التونسي في منظمة الهلال الأحمر (مستقلة) شمس الدين مرزوق، إن جيش بلاده “اقتاد قاربا يقل 42 تونسيا في عرض البحر إلى الميناء التجاري” بمدينة جرجيس.

وأوضح مرزوق أن “كل المهاجرين غير الشّرعيين منفذو المحاولة من مدينة جرجيس، وبينهم نساء وأطفال صغار”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.

وتعتبر جرجيس نقطة انطلاق للكثير من المهاجرين غير الشرعيين نحو إيطاليا بحكم القرب الجغرافي (بحرا) من جزيرة “لامبدوزا” الإيطالية.

وتزايدت الهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستفيدة من الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الأمنية الخناق على منظمي هذه الهجرة غير القانونية.

وقبل أيام أظهرت بيانات رسمية أن قوات خفر السواحل التونسية أحبطت خلال سبتمبر/أيلول 2017، وصول نحو 550 مهاجراً تونسياً وإفريقياً إلى السواحل الأوروبية أي بارتفاع بنحو ثلاث مرات مقارنة بأغسطس/آب من نفس العام. ‬