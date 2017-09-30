رحب بمبادرة السيستاني.. برلمان كردستان يطالب بإعلان دولة مستقلة 

طالب برلمان إقليم كردستان بتنفيذ نتائج الاستفتاء الذي جرى الأسبوع الماضي، وصوّت فيه 92% لصالح الانفصال، في الوقت الذي رحب فيه بمبادرة المرجع الشيعي علي السيستاني لبدء حوار مع الحكومة العراقية.

وقال جعفر امينكي، نائب رئيس برلمان الإقليم، في كلمة له أثناء الجلسة: “نرحب بموقف المرجع الأعلى السيد السيستاني الذي دعا إلى حفظ حقوق الشعب الكردي”.

وقال البرلمان، الذي عقد السبت ثاني جلسة له بعد استئناف جلساته التي توقفت منذ عام 2015، في بيان صدر عنه: إن “قرارات البرلمان العراقي ضد إقليم كردستان عقوبة جماعية ضد الكرد”، مؤكدًا أن “إغلاق المنافذ الحدودية ليس من صلاحية الحكومة الاتحادية”.

وتأتي مطالبة البرلمان الكردي بتنفيذ نتائج الاستفتاء، تصعيدًا في الخطاب ضد حكومة بغداد، حيث تعني المطالبة تحقيق الانفصال عن العراق الاتحادي، وإعلان الدولة الكردية المستقلة بناءً على نتائج الاستفتاء.

واعتبر البرلمان في بيانه أن “استفتاء الانفصال غير مخالف للدستور العراقي، وعلى المجتمع الدولي احترام رغبة الشعب في تقرير مصيره، وعلى الدول المجاورة كذلك احترام قوانين الإقليم”.

وصوّت مجلس النواب العراقي خلال الأسبوع الماضي، على تفويض رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ سلسلة إجراءات ضد الإقليم، أبرزها نشر قوات عراقية اتحادية في المناطق المتنازع عليها، وتسليم المنافذ الحدودية للحكومة المركزية، وتعليق الطيران الدولي في مطارات الإقليم.