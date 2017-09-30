القوات العراقية تستعيد سيطرتها على حقلين نفطيين قرب تكريت من داعش

أعلن مصدر أمني عراقي، السبت، أن القوات العراقية استعادت السيطرة على حقلي عجيل وعلاس النفطيين في جبال حمرين 40 كلم شرقي وشمال شرقي تكريت.

وقال المصدر: إن” القوات العراقية تمكنت مساء السبت من بسط سيطرتها على الحقلين النفطيين بعد معارك استمرت يومين في إطار الهجوم على قضاء الحويجة لطرد عناصر داعش منه”، موضحًا أن القوات تجاوزت جبال حمرين وأصبحت كل الآبار النفطية تحت سيطرتها.

وكانت القوات العراقية تقتسم السيطرة على الآبار النفطية مع عناصر داعش، حيث يستخدمها لاستخراج النفط الخام وتصفيته بطرق بدائية عن طريق ما يعرف بالحراقات .

وما زالت النيران تشتعل في 34 بئرًا منها منذ ثلاثة أعوام، فيما يخرج النفط من قسم منها ويملأ وديان جبل حمرين.

ويضم الحقلان حوالي 200 بئر نفط حُفرت منذ تسعينيات القرن الماضي وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل عجيل النفطي 35 ألف برميل يوميًا قبل سيطرة داعش عليه.

ويضم الحقلان أكثر من 3 مليارات برميل من الاحتياطي المؤكد في العراق.