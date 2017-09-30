بعد معاقبته لكردستان.. الهاشمي للعبادي: ننتظر إجراءاتك الدستورية بـ”الملفات الحساسة”

انتقد نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بخصوص موقف الأخير من استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق.

ونشر الهاشمي على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك” منشورًا قال فيه: “كردة فعل على الاستفتاء، العبادي يهدد بفرض السلطة بقوة الدستور والقانون، ويتحدث بثقة عن إجراءات فعالة”.

وأضاف: “نذكر أن هناك ملفات حساسة وهامة ،ما زالت معلقة منذ أشهر وتنتظر إجراءاتك الدستورية والقانونية، لكنك تتقاعس!!”.

وتابع نائب الرئيس العراقي السابق: “السيد العبادي، هل من سبب؟؟؟، ملف عودة المهجرين من جرف الصخر، 3000 مخطوف عند جسر البزيبز والصقلاوية، العقوبة الجماعية لأهالي الطارمية، ملف إعادة الإعمار، ملاحقة كبار الفاسدين في حزب الدعوة،…إلخ، جميعها تنتظر موقفًا حازمًا منك في ظل صلاحياتك الدستورية والقانونية… رئيس الوزراء العبادي”.