عشرات القتلى من قوات النظام السوري بمعارك عنيفة في ريف حمص

قالت مصادر إعلامية إن العشرات من عناصر القوات الحكومية السورية قُتلوا خلال هجوم تنظيم داعش على نقاط لهم على طريق تدمر دير الزور بينهم 15 عنصراً من حزب الله اللبناني إضافة إلى عشرات المفقودين.

واستمرت المعارك العنيفة في ريف حمص بين مسلحي تنظيم داعش والقوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها في محيط مدينة السخنة 70 كلم شمال شرق مدينة تدمر وسط البادية السورية.

من جانبها، أعلنت وكالة “أعماق” التابعة لتنظيم داعش الجمعة عن مقتل حوالي 74 عنصرًا من القوات الحكومية في المعارك الدائرة في ريف حمص الشرقي، حيث قُتل 40 عنصراً على أطراف مدينة السخنة خلال اشتباكات بين تنظيم الدولة والقوات الحكومية، و استطاع من خلالها مقاتلو التنظيم فرض سيطرتهم على قرية (القليع) وشركة غاز (القليع) شرق مدينة السخنة، بالإضافة للسيطرة على مفرق (البغالة) وخمسة حواجز للقوات الحكومية وتمكن مقاتلو التنظيم من فرض سيطرتهم على حقل الهيل للغاز شرق مدينة تدمر.

وأضافت وكالة أعماق أن 34 عنصرًا من القوات الحكومية قُتلوا باستهداف تجمعاتهم في المحطة الثالثة شرق مدينة تدمر، عقب ذلك هجوم لمقاتلي التنظيم على الحقل، واستطاع مقاتلو التنظيم تدمير عربة BMP بصاروخ موجّه على مدخل مدينة السخنة الشرقي.