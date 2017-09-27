أنباء عن إسقاط المعارضة السورية مروحية روسية في ريف حماة

ذكرت تقارير محلية سورية أن المعارضة المسلحة تمكنت من إسقاط مروحية روسية بالقرب من “رحبة خطاب” بريف حماة.

ووفق موقع “أورينت نيوز” المحلي، تمكن عناصر يتبعون لـ “جيش العزة”، إحدى فصائل المعارضة التي تقاتل بريف حماة، من إسقاط مروحية “هيلكوبتر” روسية كانت تحلق على علو منخفض بالقرب من رحبة خطاب العسكرية.

وتبنى “جيش العزة” في بيان له العملية بشكل رسمي، منوهًا أنه استهدف مواقع تتحصن بها قوات النظام السوري في مناطق محردة وسلحب والسقيليبة بقذائف المدفعية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مقتل قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف، بهجوم صاروخي نفذ يوم الأحد الفائت بالقرب من مدينة دير الزور، شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع في حينها إن “الجنرال تعرض لإصابة قاتلة جراء انفجار قذيفة وجهها مسلحو داعش تجاه أحد مقرات القيادة التابعة للجيش الروسي”.

وتواصل الطائرات السورية والروسية استهداف قرى وبلدات ريف حماة منذ أكثر من 10 أيام، تزامنا مع اشتداد وتيرة المعارك فيها بين قوات المعارضة والجيش السوري. وقُتل أمس الثلاثاء نحو 80 مدنيًا وجُرح العشرات، إثر استهداف قوات النظام السوري قافلة نازحين كانت تحاول العبور من منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي -المحاصر من قبل قوات النظام- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف محافظة إدلب.