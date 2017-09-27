قتيلان و21 مصابًا في اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش بالرمادي

سقط قتيلان في صفوف الجيش العراقي، وأصيب 21 مدنيًا، بينهم شيخ عشيرة، صباح اليوم الأربعاء، في مواجهات مع مسلحين تابعين لتنظيم داعش تسللوا إلى محيط مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر داعش تسللوا إلى مناطق “الطاش والمجر”، وهاجموا بعض النقاط الأمنية، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

وأفادت خلية الإعلام الحربي التابعة لوزارة الدفاع العراقية بأن القوات الأمنية تصدت للهجوم بعد أن فجر المسلحون عجلتين مفخختين على الجسر الصيني واستعادت السيطرة على المنطقة.

وأوضح النقيب في شرطة الأنبار أحمد الدليمي، أن من بين المصابين شيخ عشيرة يدعى الشيخ عبد الله الدليمي، دون ذكر مدى خطورة الإصابات.

وأضاف الدليمي أن “الجرحى بينهم نساء وأطفال”، وتم نقل 18 منهم لتلقي العلاج في مستشفى الرمادي العام، و3 آخرين إلى مستشفى الفلوجة العام بمدينة الفلوجة.