السفارة الأمريكية تطالب الخرطوم بتحقيق “فوري” حول مقتل سودانيين

طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، الحكومة السودانية بفتح تحقيق فوري حول مقتل 6 أشخاص، وإصابة 26 آخرين في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

وقالت السفارة، في بيان لها :”إنّ تقارير أفادت بإطلاق قوات الأمن السودانية النار على نازحين في معسكر كلمة” بالولاية.

وأعربت السفارة عن “قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية داخل معسكر النازحين”.

كما دعت “المدنيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج إلى القيام بذلك سلميًا، وتجنّب أي مواجهة جسدية مع قوات الأمن المحلية”.

وأبدت السفارة تقديرها للتدخل الفعال للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في إقليم دارفور “يوناميد” على خلفية تطوّر الأوضاع في الأقليم.

واعتبر البيان أن” أفضل طريقة للسلام هي التزام الجانبين بالعمل بحسن نية من أجل المصالحة”.

وحتى الساعة (14.00 تغ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة السودانية حول بيان السفارة.

والسبت الماضي، اتهمت الحكومة السودانية عناصر من خلايا حركة متمردة داخل معسكر “كلمة” للنازحين، بالقيام بتصرفات عدائية أثناء زيارة الرئيس عمر البشير، إلى منطقة قريبة من المعسكر، ما أدّى إلى مقتل وإصابة مواطنين.

ومنذ 2003، تقاتل 3 حركات مسلحة متمردة في دارفور ضد الحكومة السودانية، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.7 مليون مشرد، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

لكن الحكومة السودانية ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.