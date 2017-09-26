العراق يمهل كردستان 3 أيام لتسليم مطاراتها الدولية

نقل التلفزيون الرسمي العراقي عن رئيس الوزراء حيدر العبادي قوله، إن حكومة بغداد أمهلت حكومة إقليم كردستان حتى الثالثة مساء (1200 بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة لتسليم السيطرة على مطاراته لتفادي حظر جوي دولي.

يأتي الإجراء ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شمال العراق أمس الإثنين.

ولا تشمل المهلة الرحلات الداخلية وفي أسوأ الحالات سيتم تحويل مسار الرحلات الدولية من وإلى كردستان إلى بغداد ومطارات عراقية أخرى.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

وقال العبادي إن الرحلات الإنسانية والرحلات الطارئة ستعفى في حالة الحصول على موافقة بغداد مسبقا.

كما ستطلب بغداد من الدول المجاورة إغلاق الحدود مع كردستان العراق إذا لم تسلم حكومة الإقليم المعابر الحدودية للحكومة المركزية بحلول يوم الجمعة.