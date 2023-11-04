مصر تعلن نقل موقف عربي "لا يقبل المواربة" لأمريكا بشأن غزة

أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها ستنقل إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، موقفًا عربيًا لا يقبل الاهتزاز بشأن الأوضاع في غزة، خلال اجتماع وزاري مقرر في العاصمة الأردنية عمّان.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد: "وزراء خارجية يجتمعون فى عَمّان اليوم.. موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله".

وأوضح المسؤول المصري أن الموقف العربي يتضمن ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ورفض التهجير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.