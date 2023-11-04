مصر تعلن نقل موقف عربي "لا يقبل المواربة" لأمريكا بشأن غزة
أعلنت مصر، اليوم السبت، أنها ستنقل إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، موقفًا عربيًا لا يقبل الاهتزاز بشأن الأوضاع في غزة، خلال اجتماع وزاري مقرر في العاصمة الأردنية عمّان.
وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد: "وزراء خارجية يجتمعون فى عَمّان اليوم.. موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله".
وأوضح المسؤول المصري أن الموقف العربي يتضمن ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ورفض التهجير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت، الجمعة، أن بلينكن الذي وصل إلى العاصمة عمّان بعد زيارة إسرائيل، سيجتمع مع وزراء خارجية مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، بالإضافة إلى أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضحت الخارجية الأردنية في بيان صادر عنها أن الوزراء العرب سيعقدون في البداية "اجتماعًا تنسيقيًا"، ثم يعقدون "اجتماعًا مشتركًا مع بلينكن"، لمناقشة سبل وقف الحرب.
وقال بلينكن في إسرائيل، الجمعة، إنه ناقش مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إمكانية "هدنة إنسانية" تسمح على وجه الخصوص بحماية المدنيين المحاصرين في الحرب، وتسريع إيصال المساعدات.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن رفض "الهدنة المؤقتة دون إطلاق سراح الرهائن" الذين اختطفتهم "حماس" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل.