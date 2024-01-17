صيادو غزة يتحدون القذائف لإطعام أسرهم من "فتات" البحر

يخاطر عبد الرحيم النجار بحياته كل يوم وهو يجدف داخل زورق وسط الأمواج تحت المراقبة العسكرية الإسرائيلية، لصيد كميات صغيرة من السلطعون والأسماك لإطعام أسرته الجائعة.

ويخضع الصيادون في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ فترة طويلة لحظر إسرائيلي صارم بشأن المسافة التي يمكنهم صيد الأسماك في نطاقها، لكن منذ حرب 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لم يجرؤ أي منهم على المغامرة إلا في نطاق حوالي 100 متر فقط من الشاطئ.

ودفعت الحرب الإسرائيلية والحصار والقصف منذ أكثر من 3 أشهر قطاع غزة إلى الجوع؛ إذ تشير تقييمات الأمم المتحدة إلى أن سكان القطاع معرضون لخطر المجاعة.

أما الصيادون، الذين بالكاد يتمكنون من اجتياز الموجات الأولى في البحر المتوسط فلا يستطيعون الوصول إلى المياه العميقة حيث كميات أكبر من الأسماك، فإن أي شيء يصطادونه أصبح الآن مهما للحفاظ على حياتهم وحياة عائلاتهم.

صيد هزيل

وقال نجار وهو جالس على الشاطئ ممسكا بسلطعون وحيد هزيل أخرجه من شباكه "هاي اللي بنصيده.. قليلة جدا، بنخش 100 متر فقط، هاي الصيد. شايف؟! مبنجمعش نطعمي ولادنا".

وجلست فتيات صغيرات يراقبن النجار وهو يعمل، ويبحث عن الفتات في الشباك بينما كان يفرزها ويعلقها حتى تجف.

وقبل الحرب، كان الصيادون يستخدمون المحركات في قواربهم الصغيرة، وكان من الممكن أن تبحر عدة كيلومترات من الخط الساحلي في غزة، أما الآن فينطلقون في أزواج باستخدام المجاديف، أحدهما يجدف بينما يقف الآخر لرمي الشباك.