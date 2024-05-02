في ظل الخلاف حولها مع واشنطن.. ما بدائل إسرائيل عن عملية رفح؟

كشفت وسائل إعلام عبرية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت البحث عن بدائل عوضا عن شن عملية عسكرية واسعة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول البدائل الإسرائيلية الممكنة لتجنب اجتياح المدينة برًا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس بدائل عن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح"، الأمر الذي يأتي في ظل الخلافات العميقة بين تل أبيب وواشنطن بشأن العملية المرتقبة بالمدينة.

مقترح بديل

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر وصفها بـ"المطلعة"، قولها إن "الولايات المتحدة قدمت مقترحًا بديلًا للعملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح"، مبينين أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بحثوا مقترحات مرتبطة بإجلاء النازحين من المدينة.

وبحسب المصادر، فإن "المقترح البديل يتضمن عزل رفح عن بقية قطاع غزة، وتأمين الحدود بينها وبين مصر، والتركيز على استهداف قادة حركة حماس بالمدينة، وتنفيذ غارات جوية بناءً على معلومات استخباراتية".

ويبحث الأمريكيون، وفق المصادر، عن حل وسط للعملية العسكرية، خاصة أن عملية إجلاء النازحين من المدينة ستستغرق أربعة أشهر، وهو التقدير الذي يرفضه الإسرائيليون، كما أن الأزمة الإنسانية المتدهورة بالقطاع لا تترك مجالًا للثقة في قدرة إسرائيل على تنفيذ عملية إجلاء منظمة وفعالة للمدنيين.