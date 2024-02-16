استهدفت السنوار بأعمال سحر.. كشف حقيقة "المشعوذة الإسرائيلية" (فيديو)
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه من وصفت بـ "مشعوذة إسرائيلية" تقوم بأعمال سحر تستهدف زعيم حركة حماس يحيى السنوار، بحسب متداولي المقطع.
ويُظهر المقطع "المشعوذة" وهي تضع أمامها صورة للسنوار وتتحدث باللغة العبرية وتقوم بحركات توحي بتحضير "أعمال سحر" لإلحاق الضرر بالسنوار.
ولاقى المقطع انتشارا واسعا على مواقع التواصل قبل أن يتبين أنه مقطع "تمثيلي هزلي" لناشط إسرائيلي يدعى "أور سلطاني، وهو يعمل أيضا مصفف شعر.
يذكر أن إسرائيل تضع السنوار على رأس قائمة المطلوبين الفلسطينيين في حربها على غزة.
وقد عرض الجيش الإسرائيلي أخيرا مقطعا مصورا قال إنه يظهر السنوار داخل نفق بقطاع غزة.
وتتهم إسرائيل السنوار بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، الذي بدأت على إثره العملية العسكرية الواسعة على قطاع غزة.