استهدفت السنوار بأعمال سحر.. كشف حقيقة "المشعوذة الإسرائيلية" (فيديو)

ولاقى المقطع انتشارا واسعا على مواقع التواصل قبل أن يتبين أنه مقطع "تمثيلي هزلي" لناشط إسرائيلي يدعى "أور سلطاني، وهو يعمل أيضا مصفف شعر.

يذكر أن إسرائيل تضع السنوار على رأس قائمة المطلوبين الفلسطينيين في حربها على غزة.

وقد عرض الجيش الإسرائيلي أخيرا مقطعا مصورا قال إنه يظهر السنوار داخل نفق بقطاع غزة.