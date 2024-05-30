غزة.. موجة النزوح تفاقم أوضاع الخدمات في محافظة دير البلح

تشهد المحافظة الوسطى في قطاع غزة "دير البلح" أوضاعًا بيئية كارثية، لا سيما مع نزوح مئات الآلاف إليها في الأيام الأخيرة جرّاء العملية العسكرية على مدينة رفح.

وشحّت المياه الصالحة للشرب مع ازدياد أعداد المواطنين، كما تفاقمت أزمة شبكات الصرف الصحي، وتكدست أكوام القمامة في الشوارع، وفقدت البلديات السيطرة على تلبية احتياجات العدد الهائل من السكان والنازحين في أماكن محددة.

وقال رئيس بلدية دير البلح، دياب الجرو، إن المدينة استقبلت خلال فترة الحرب أكثر من نصف مليون نازح، لافتًا إلى أن العدد الأكبر من النازحين قدم في الأيام الأخيرة بعد إعلان بدء عملية عسكرية على مدينة رفح، وهذا ما كان سببا في الأزمات المتراكمة.