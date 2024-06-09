من التخطيط إلى التنفيذ.. قناة إسرائيلية تكشف كواليس عملية "أرنون"

كشفت محطة تلفزة عبرية كواليس اتخاذ القرار في عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين الأربعة، أمس السبت، وهي العملية التي سُميت بـ"عملية أرنون" نسبة إلى قائد وحدة "يمام" الخاصة أرنون زمورا، الذي قُتِل خلال العملية.

وأشارت قناة "الأخبار 12"، الليلة الماضية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كان قد صادق على الخطة منذ يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي، عرض رئيس هيئة الأركان العامة هرتسي هاليفي، ورئيس "الشاباك" رونين بار، التفاصيل الدقيقة جميعها للعملية أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.