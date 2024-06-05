الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح

وسّع الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، توغله في مدينة رفح، فيما تقدمت آلياته العسكرية نحو بلدة القرارة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تحت غطاء ناري كثيف، وشرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان، بأن الآليات الإسرائيلية تقدمت نحو منطقة "الكراج الشرقي" ومحيط "مسجد العودة" ومخيم الشابورة وسط مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف.

وقالوا، إن الآليات ما زالت تتواجد في مناطق شمال مستشفى النجار، ومحيط معبر رفح، وفي حي السلام، وحي التنور شرق المدينة.

وتتمركز الآليات أيضا في "تل زعرب" ومحيط مركز شرطة تل السلطان، وتتقدم في "شارع الزر" و"شارع القدس" وفي محيط "دوار زعرب" غرب رفح.