أرمن "قرة باغ" يوافقون على وقف إطلاق النار بعد هجوم أذربيجان

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أذربيجان وممثلي الأرمن في إقليم قرة باغ اتفقوا، من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، على وقف كامل للأعمال الهجومية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "من خلال وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق بين الجانب الأذربيجاني وممثلي قرة باغ بشأن الوقف الكامل للأعمال الهجومية، وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقات بالتنسيق مع قيادة قوات حفظ السلام".

وبحسب بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيسري اعتبارًا من الساعة 1300 بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، يعني حل قوات الانفصاليين وسحب أسلحتها، كما تحدث بيان عن انسحاب القوات الأرمينية النظامية من قرة باغ.

وذكر البيان الأرميني أن محادثات بشأن مستقبل المنطقة وسكانها من عرق الأمن ستعقد يوم الخميس، بين ممثلين عن هؤلاء السكان وسلطات أذربيجان.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل القيام بعملها في الإقليم وتقديم كل المساعدة الممكنة للمدنيين والحفاظ على تواصل وثيق مع جميع الأطراف.

وأضافت الوزارة أنه يوجد حاليًا 2116 مدنيًّا، بينهم 1049 طفلًا في القاعدة الرئيسة لقوات حفظ السلام.

من جهتها، ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن الانفصاليين الأرمن في ناجورنو قرة باغ وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

ويعني اتفاق وقف إطلاق النار حل قوات الانفصاليين وسحب كل الأسلحة الثقيلة، بحسب ما ذكرت "إنترفاكس".

بالتزامن مع ذلك، أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم، أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات الأرمن في منطقة "ناجورنو قرة باغ".

وقالت الوزارة، إن قوات الأرمن في المنقطة الجبلية وافقت على "إلقاء أسلحتها والتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل"، وإنه يجري تسليم جميع الأسلحة والمعدات الثقيلة إلى جيش أذربيجان.