يديعوت أحرونوت: 6 قضايا عالقة تضع حكومة نتنياهو بمأزق

حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من 6 قضايا عالقة تواجهها حكومة نتنياهو، تنذر بعدم قدرتها على حسمها، ومن ثم فشل تحقيق النصر على حماس في غزة.

وقالت الليلة الماضية إن جميع تلك القضايا مرتبطة بالموقف الأمريكي، كما إنها تصب في النهاية في تجاه الملف الفلسطيني؛ وهو الملف الذي تطالب واشنطن بتقديم تنازلات بشأنه، وفق الصحيفة.

ونبَّهت إلى أن القضايا العالقة ترتبط بالقضية الفلسطينية، وأن حل هذه القضية من شأنه أن يؤدي إلى انفراجة في باقي القضايا الأخرى.

ملف الأسرى

وأشارت على لسان محللها العسكري رون بن يشاي، إلى أن الملف الأول هو ملف الأسرى، وأن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على حسمه، وفقدت زمام المبادرة، ولم تعد تمتلك أوراق ضغط فعالة على حماس.

وأكد بن يشاي أن الجيش الإسرائيلي أخرج الجانب الأكبر من قواته من القطاع، وأن السلطة المدنية لحركة حماس لم تسقط، في وقت لا يسمح فيه الأمريكيون باجتياح رفح من أجل إنجاز المهمات الملقاة على عاتق الجيش.