السودان.. قبائل الجنينة تتفق على وقف إطلاق النار
قالت مصادر سودانية، إن قبائل متحاربة بمدينة الجنينة في إقليم دارفور غربي السودان، اتفقت على وقف الأعمال القتالية فيما بينها.
وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن القبائل العربية والمساليت وقعت اتفاق صلح يقضي بوقف الاعتداءات على الأنفس والممتلكات الخاصة في مركز ولاية غرب دارفور.
كما يقضي الاتفاق الذي وقع أمس الإثنين، بفتح الطرق داخل وخارج الولاية، وبين مدينة الجنينة وتشاد، إلى جانب ضبط كل مَظاهر الفوضى والسلاح.
وينص أيضًا على إعادة فتح الأسواق، وفض التجمعات في المدينة.
والمساليت هي مجموعة عرقية تنحدر من قبائل وسط أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولغتها النيلية الصحراوية التي يتكلم بها أكثر من 50 مليون أفريقي.
وهي قبائل تشتهر بالزراعة وتقطن غالبيتها في إقليم دارفور منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبحسب أحدث الأرقام فإن أعداد المساليت في دارفور تقدر بـ 330 ألف شخص.
وشهدت مدينة الجنينة خلال الأيام الماضية أحداث عنف قبلية، نتجت عن اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع التي انتقلت إلى إقليم دارفور، بعد أيام من بدئها في العاصمة الخرطوم.