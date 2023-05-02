السودان.. قبائل الجنينة تتفق على وقف إطلاق النار

قالت مصادر سودانية، إن قبائل متحاربة بمدينة الجنينة في إقليم دارفور غربي السودان، اتفقت على وقف الأعمال القتالية فيما بينها.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن القبائل العربية والمساليت وقعت اتفاق صلح يقضي بوقف الاعتداءات على الأنفس والممتلكات الخاصة في مركز ولاية غرب دارفور.