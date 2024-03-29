مقتل سمير خضر النمراوي أحد أبرز قيادات داعش في العراق وسوريا (صور)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش سمير خضر النمراوي، خلال عملية أمنية نوعية مشتركة.

وذكرت القيادة، في بيان لها أن النمراوي يعتبر المسؤول عن عمليات نقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات والمتفجرات بين العراق وسوريا.

وأوضح البيان أن مقتل النمراوي جاء "بعد متابعة استخبارية دقيقة ومستمرة وناجحة ونضج أمني عالي المستوى للأجهزة الأمنية والاستخبارية".

وأشارت القيادة إلى أن العملية الأمنية تلك تمت "بتنسيق ومتابعة مع قيادة العمليات المشتركة وبعملية نوعية وقوة مشتركة"، وفق البيان.

وقالت مصادر عراقية إن النمراوي يعدّ أحد أبرز قيادات تنظيم داعش وكان مسئولاً عن التمويل في ولاية الرقة.

وأطلقت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الأسبوع الماضي، المرحلة الثالثة من العملية العسكرية من أجل ملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، وبدأت في محافظتي صلاح الدين وكركوك.