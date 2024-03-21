العراق يُنهي مهمة لجنة "يونيتاد" الأممية.. ما الأسباب والتداعيات؟

"فريق غير متعاون"

وبيّن العنبكي أن "الحكومة العراقية رأت عدم الحاجة لهكذا فريق أممي غير متعاون، ولهذا تم الطلب بشكل رسمي إنهاء مهامه، خاصة أن العراق يملك أجهزة تحقيقية أمنية وقضائية، يمكن لها جمع كل المعلومات عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش عند احتلاله المدن العراقية سنة 2014".

واستبعد العنبكي أن يؤثر الطلب العراقي بإنهاء مهام فريق التحقيق (يونيتاد) على علاقات بغداد الدولية والأممية.

وتابع بأن "العراق على تواصل مستمر مع كل الجهات الدولية بمختلف الملفات، ولا توجد لديه أي رغبة لمقاطعة أي من تلك الأطراف، ولا نعتقد أن هذا الأمر ستكون له تداعيات، فطلب العراق شأن داخلي خاص به، ويحق له ذلك، فهو بلد ذو سيادة كاملة على كل قراراته".

تداعيات مستقبلية

من جهته قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الكبيسي، لـ"إرم نيوز"، إن "لطلب العراق إنهاء مهمة فريق أممي تحقيقي تداعيات خاصة على مستوى العلاقة المستقبلية مع الأمم المتحدة وعموم المجتمع الدولي، فالعراق بهذا الطلب أكد عدم احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وبيّن الكبيسي أن "توتر العلاقة بين الحكومة العراقية وجهة تحقيقية أممية، هو الأول من نوعه، خصوصاً أن الحكومات العراقية المتعاقبة (حكومة حيدر العبادي، وحكومة عادل عبد المهدي، وحكومة مصطفى الكاظمي)، كان لها تعاون كبير مع فريق التحقيق (يونيتاد)".

واستدرك الكبيسي قائلا: "يبدو أن هناك تحفّظات على حكومة الإطار التنسيقي، كونها مشكلة من فصائل مسلحة وجهات قريبة من طهران، فهذا الأمر له تأثيرات على عمل أي فريق تحقيق أممي، ولهذا فإن الفريق لا يريد تسليم ما جمع من معلومات خشية تسرّب تلك المعلومات والتحقيقات".