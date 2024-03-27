واشنطن تكشف عن دور إسرائيلي في ملف أمن ميناء غزة المؤقت

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، أن إسرائيل ستلعب دوراً في ضمان أمن الميناء المؤقت المزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت مساعدة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في تصريح لها، إن "الممر البحري لإيصال المساعدات لغزة إحدى القضايا التي ناقشها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن اليوم"، وفق "الأناضول".

وأضافت أن "الجهود المتعلقة بإنشاء الميناء المؤقت مستمرة، وأن إسرائيل ستلعب دوراً ما في ضمان أمن الميناء وممر المساعدات، لكن التفاصيل حول هذه القضية لا تزال قيد التقييم".

وذكرت أن "الولايات المتحدة ستقوم بتوزيع المساعدات من خلال شركائها والمنظمات غير الحكومية في المنطقة"، مشيرة إلى "عدم امتلاكها المزيد من المعلومات فيما يتعلق بتفاصيل هذه المرحلة".