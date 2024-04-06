"داعش" يقطع طريقاً حيوياً ويتمركز في قريتين تتبعان بادية دير الزور

قطع تنظيم داعش طريقاً حيوياً وهاجم قريتين في بادية دير الزور السورية، أمس الجمعة، وبحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التنظيم هاجم قوات من الجيش السوري وتمركز في محيط القريتين التابعتين للبادية.

وأفاد المرصد، بأن التنظيم هاجم قوات من الجيش السوري ومسلحين آخرين، في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور "وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور-الرقة الحيوي ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي".

وبين المرصد أن عناصر داعش تمركزوا في محيط قريتي القصبي والبويطية "وسط مصير مجهول يلاحق" عناصر الجيش السوري "والمسلحين والمتعاونين معه" في النقاط التي هاجمها التنظيم، مشيراً إلى خروج تعزيزات عسكرية من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدان لتعزيز النقاط وفتح الطريق الذي أغلقه التنظيم.