"داعش" يقطع طريقاً حيوياً ويتمركز في قريتين تتبعان بادية دير الزور
قطع تنظيم داعش طريقاً حيوياً وهاجم قريتين في بادية دير الزور السورية، أمس الجمعة، وبحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن التنظيم هاجم قوات من الجيش السوري وتمركز في محيط القريتين التابعتين للبادية.
وأفاد المرصد، بأن التنظيم هاجم قوات من الجيش السوري ومسلحين آخرين، في مناطق مأهولة بالسكان عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة ودير الزور "وتمكن من تثبيت نقاط له على طريق دير الزور-الرقة الحيوي ومهاجمة قريتين تتبعان لناحية التبني في ريف دير الزور الغربي".
وبين المرصد أن عناصر داعش تمركزوا في محيط قريتي القصبي والبويطية "وسط مصير مجهول يلاحق" عناصر الجيش السوري "والمسلحين والمتعاونين معه" في النقاط التي هاجمها التنظيم، مشيراً إلى خروج تعزيزات عسكرية من مدينة دير الزور باتجاه ناحية معدان لتعزيز النقاط وفتح الطريق الذي أغلقه التنظيم.
وأوضح أن القريتين تبعدان نحو ثمانية كيلومترات عن بلدة معدان عتيق، التي تعتبر مركزاً إدارياً لمحافظة الرقة.
في غضون ذلك نفذت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، 94 مهمة في العراق وسوريا بالتعاون مع شركائها في محاربة تنظيم داعش في الفترة من يناير إلى مارس أسفرت عن مقتل 18 عنصرا من عناصر التنظيم واعتقال 63 آخرين.
وأفاد بيان القيادة المركزية بتنفيذ 66 عملية في العراق بالتعاون مع قوات الأمن العراقية أدت إلى مقتل 11 من عناصر التنظيم واعتقال 36، بينما نفذت 28 عملية في سوريا بالتعاون مع قوّات سوريا الديمقراطية (قسد) أسفرت عن مقتل سبعة واعتقال 27 آخرين.