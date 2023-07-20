العراق يستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك

قال العراق إنه سيستدعي السفيرة الأمريكية بسبب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المرسوم الذي يقضي بسحب مرسوم آخر يعود لسنة 2013 والخاص برئيس الكنيسة المسيحية في العراق.

وذكرت وسائل الإعلام العراقية نقلًا عن بيان رئاسي أنه سيتم استدعاء السفيرة على خلفية تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ضد الحكومة العراقية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري العائد لسنة 2013 والخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد".

وكان ميلر، انتقد الثلاثاء، قرار الرئيس العراقي إلغاء المرسوم الذي يعترف بالكاردينال ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، رئيسًا للكنيسة المسيحية في البلاد.

وقال ميلر في إفادة صحفية "سأقول إننا منزعجون من مضايقة الكاردينال ساكو، ومنزعجون من نبأ مغادرته بغداد".

وأضاف "نتطلع إلى عودته بسلام. المجتمع المسيحي العراقي جزء أساس من هوية العراق وجزء محوري من تاريخ العراق الحافل بالتنوع والتسامح".