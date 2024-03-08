ممر للمساعدات من قبرص إلى غزة يفتتح الأحد.. وإسرائيل ترحب بشروط
رحبت إسرائيل بالإعلان عن افتتاح ممر بحري للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى قطاع غزة، "بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقا للمعايير الإسرائيلية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية على منصة "إكس" إن المبادرة القبرصية "ستمكن من زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد إجراء عمليات تفتيش أمنية وفقاً للمعايير الإسرائيلية".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أعربت عن أملها في أن يُفتح ممر بحري مخصص للمساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة يوم الأحد القادم، في وقت تحذر الأمم المتحدة من خطر مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمّر جراء الحرب. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت فون دير لايين بعد زيارة لميناء مدينة لارنكا جنوبي قبرص على بعد 380 كيلومترًا تقريبًا من غزة "نحن قريبون جدًا من فتح هذا الممر، ونأمل أن يحدث ذلك هذا الأحد".
وجاءت تصريحاتها بعد ساعات على إعلان الرئيس جو بايدن في خطاب حال الاتحاد السنوي أن الجيش الأميركي سينشئ "ميناء مؤقتاً" في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.