إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في "الظروف المناسبة"

كشف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه اتفق مع زعماء أيرلندا وسلوفينيا ومالطا على الاعتراف بدولة فلسطين عندما "تنشأ الظروف المناسبة" والمساعدة في حل الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع الزعماء الأربعة على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، أكدوا فيه "استعدادهم" للاعتراف بفلسطين.

وبحسب الموقع، تجنب سانشيز تحديد مواعيد نهائية، مؤكدا أن هذه المجموعة من الدول سيتعيّن عليها "المعايرة بشكل جيد" عند اتخاذ خطوة الاعتراف بفلسطين، وأن التقييم سيتم بما يتوافق مع تطور الأزمة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.