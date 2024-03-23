إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في "الظروف المناسبة"
كشف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أنه اتفق مع زعماء أيرلندا وسلوفينيا ومالطا على الاعتراف بدولة فلسطين عندما "تنشأ الظروف المناسبة" والمساعدة في حل الصراع في الشرق الأوسط، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.
جاء ذلك في بيان مشترك بعد اجتماع الزعماء الأربعة على هامش القمة الأوروبية في بروكسل، أكدوا فيه "استعدادهم" للاعتراف بفلسطين.
وبحسب الموقع، تجنب سانشيز تحديد مواعيد نهائية، مؤكدا أن هذه المجموعة من الدول سيتعيّن عليها "المعايرة بشكل جيد" عند اتخاذ خطوة الاعتراف بفلسطين، وأن التقييم سيتم بما يتوافق مع تطور الأزمة التي اندلعت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ولفت سانشيز إلى أن تصلّب الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بطلب "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار" يضع الكتلة الأوروبية في "موقف يتمتع بشرعية أكبر" لمختلف الدول الأعضاء لاتخاذ هذه الخطوة.
وشدد رئيس الحكومة على إيجاد "اعتراف متبادل"، تقوم من خلاله الدول العربية التي لم تعترف بعد بإسرائيل، ومن الغرب باتجاه الدولة الفلسطينية. مشيراً إلى أن أكثر من 130 دولة في العالم تعترف بفلسطين، لذا فهي في الأساس مسألة تخصّ الغرب والاتحاد الأوروبي فقط.
وأوضح الموقع، أن هناك حاليًّا 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين، اتخذت ثمانٍ منها هذه الخطوة عام 1988 قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي، في حين اعترفت السويد بمفردها عام 2014، وفاءً بوعد انتخابي من الديمقراطيين الاشتراكيين.