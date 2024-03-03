بوادر اتفاق وشيك.. وفد حماس يصل القاهرة

أفاد مسؤول كبير لرويترز بأن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة اليوم الأحد لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المسؤول إن الوفد يترأسه نائب رئيس حماس في غزة خليل الحية.

من جهته، أفاد مصدر قيادي في حركة حماس، لوكالة فرانس برس الأحد أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة بحال "تجاوبت" إسرائيل مع مطالبها.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... واذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".