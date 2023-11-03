انقسام عميق بين الديمقراطيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

قال موقع َإكسيوس إن انقساما كبيرا داخل الحزب الديمقراطي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحماس، ومن المتوقع أن يظهر هذا الانقسام على أرضية مجلس النواب.

ويستعد الديمقراطيون لاشتباكات حول التشريعات المتعلقة بإسرائيل، حيث يدعم بعض الأعضاء فلسطين بينما يقف البعض الآخر إلى جانب إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن العديد من مشروعات القوانين تحظى برعاية ديمقراطية، لكنها تهدد بتقسيم الحزب. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "J Street" وهي مجموعة مناصرة ليبرالية، تحث الديمقراطيين في مجلس النواب على معارضة قرار يقوده الحزب الجمهوري يدين دعم حماس وحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في الحرم الجامعي.

كما أنهم يشجعون الديمقراطيين على التصويت ضد فرض عقوبات جديدة على إيران وقرار ينص على أنه من غير المقبول أن تمتلك إيران أسلحة نووية.

من جهته، قال وليد شهيد، الناشط الذي عمل مع السيناتور بيرني ساندرز (الجمهوري عن ولاية فرجينيا) والنائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (الديمقراطية عن ولاية نورث كارولينا): "لدينا إدارة وكونغرس لا ينظران بشكل أساسي إلى الفلسطينيين كبشر كاملين".

وأضاف: "عندما تخوض هذا النوع من المعركة الشاقة، عليك أن ترفع قضيتك إلى محكمة الرأي العام وتجعلهم يجيبون عن سبب ذلك".

كما أثار الرد الأولي للرئيس بايدن على الصراع بين إسرائيل وحماس انتقادات من التقدميين والملونين داخل حزبه.