المكسيك تطلب الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، تلقيها طلبا من المكسيك للانضمام إلى لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق "وكالة الأناضول".

وبحسب بيان المحكمة، طلبت المكسيك أيضا الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.

واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي "تُعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية".

وأشارت المكسيك إلى رغبتها "بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية".