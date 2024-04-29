السودان.. انضمام آلاف المقاتلين من "العدل والمساواة" لـ"الدعم السريع"
أعلنت قوات "الدعم السريع" على منصة "إكس" انضمام آلاف العناصر من حركة العدل والمساواة إلى صفوفها في الحرب ضد الجيش السوداني.
ونشرت قوات الدعم السريع على منصة "إكس" مقطع فيديو قالت إنه للمقاتلين الذين انضموا لها بمنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.
وقال متحدث باسم المجموعة إنهم "جاهزون للانخراط في صفوف القتال رفقة قوات الدعم السريع"، مشيرا إلى "ظلم تاريخي تعرضت له مناطقهم دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة لمحاربة مخططات التهميش وتحقيق العدالة".
والأسبوع الماضي أعلنت قوة مؤلفة من 35 ألف مقاتل بقيادة الجنرال تبن ماهل موسى، شرقي دارفور، انضمامها لقوات الدعم السريع، بعد أسابيع من انضمام أكثر من 120 ألف عنصر لصفوف القوات، بحسب تقارير محلية.
في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، وسط تحذيرات دولية من مفاقمة الصراع للأوضاع الإنسانية.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الاشتباكات اندلعت في أحياء المصانع والوفاق ــ الكهرباء والشاكرين الواقعة شرقي الفاشر؛ مما أوقع إصابات وسط المدنيين.
وبعد مضي عام من القتال العنيف بين الجيش والدعم السريع، يعوّل مراقبون على وقف الحرب بالتفاوض بين طرفي النزاع، عبر منبر جدة بوساطة واشنطن والرياض، خلال الأيام المقبلة.