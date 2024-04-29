السودان.. انضمام آلاف المقاتلين من "العدل والمساواة" لـ"الدعم السريع"

أعلنت قوات "الدعم السريع" على منصة "إكس" انضمام آلاف العناصر من حركة العدل والمساواة إلى صفوفها في الحرب ضد الجيش السوداني.

ونشرت قوات الدعم السريع على منصة "إكس" مقطع فيديو قالت إنه للمقاتلين الذين انضموا لها بمنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور.