السودان.. انضمام آلاف المقاتلين من "العدل والمساواة" لـ"الدعم السريع"

انحياز آلاف المقاتلين من حركة العدل والمساواة إلى خيار الشعب والانضمام إلى قوات الدعم السريع بـ "قريضة"



Thousands of Justice and Equality Movement individuals integrate to the will of people and join the RSF in "Graida"#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/WgAMQCjOKE