الحكومة الفلسطينية تعلق على خطة إسرائيل لنقل معبر رفح

جاء ذلك بعد أن ذكرت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب تدرس إمكانية نقل معبر رفح من موقعه الحالي إلى المثلث الحدودي بينها وبين مصر وقطاع غزة، في منطقة كرم أبو سالم.

وقالت قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، إن هدف المقترح هو تمكين القاهرة من زيادة انخراطها في العمليات ذات الصلة بإدارة المعبر، بدلًا من الدخول في توتر معها، مضيفة أن العمليات التي تجري عبر المعبر لا تقتصر على دخول وخروج الأفراد أو شاحنات المساعدات، إنما يرتبط العمل بالمعابر بصفة عامة بمنظومة لوجستية وأمنية تشارك فيها أجهزة عديدة.

ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن القاهرة لم ترد حتى الآن؛ ما يعني أن هذا المقترح أُرسل إلى مصر، والتي تقول إن إسرائيل تحول دون دخول المساعدات الإنسانية بشكل متدفق إلى سكان غزة، الذين يعانون نقصًا حادًّا في الإمدادات من السلع الأساسية والأدوية.