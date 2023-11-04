"تخلَّى عن حماس".. صحف إسرائيلية تعلّق على خطاب نصر الله

ورأت أنه "تغاضى عن فظائع حماس، واعترف بأن 57 قتيلًا من حزب الله سقطوا، وتحدث عن فرار سكان الجليل، دون ذكر فرار سكان جنوب لبنان".

وقالت إن مصادر لبنانية علَّقت بأن نصر الله "بدا وكأنه نمر على الورق، ولم ينجح في إقناع الجمهور الذي اكتظ بالساحة الكبيرة في الضاحية".

ضغوط مكثفة

وأشارت صحيفة "يسرائيل هايوم" إلى "أنه وجه تهديدًا صريحًا لإسرائيل حين قال: "بفضل عملية طوفان الأقصى نقول للعدو الذي قد يفكر في الهجوم أو تنفيذ عمل ما، أنه سيرتكب أكبر خطأ في تاريخه، إن جميع السيناريوهات مفتوحة".

وذهبت إلى أن ضغوطًا مكثفة تُمارَس على الأمين العام لحزب الله داخل لبنان "من أجل عدم ارتكاب خطأ كبير يؤدي إلى كارثة حال قرر خوض معركة وجر مواطني لبنان إلى حرب مع إسرائيل، وهي حرب لا يريدونها".

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا مطولًا عن جاهزية القوات على الحدود الشمالية، فيما حذَّر رئيس الأركان، هارتسي هاليفي، من أن الجيش الإسرائيلي يعمل في قطاع غزة بأقل من نصف قوة سلاح الجو، وأنه مستعد للهجوم في ساحات أخرى أيضًا، بمجرد أن يكون ذلك ضروريًا.

ليس في أفضل حالاته

وفي تحليلها، قالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، الليلة، إن كلمة نصر الله "لم ترقَ لتطلعات من توقعوا منه الدخول في الحرب"، وقالت إنه "لم يكن في أفضل حالاته في خطابه الأول منذ بداية الحرب"،

ووصفت الخطاب بأنه "اكتظ بشعارات، وأكاذيب عن مجزرة غلاف غزة ورسالة واضحة: ميليشيات حزب الله وإيران لم تشاركا في هجوم 7 أكتوبر".

وتابعت أنه بعد "الدراما" التي سبقت خطاب نصر الله، طوال الأسبوع الماضي، تحدث إلى جمهوره قرابة الساعة ونصف الساعة، واضطر مرتين لتجفيف عرقه، وبدا أن لديه سعالاً خفيفًا، فيما عمد المخرج إلى توجيه الكاميرا نحو الحشود المُكدَّسة في منطقة الضاحية جنوب بيروت، مفسرة تلك التفاصيل الصغيرة بأنها "مؤشر على مستوى الخطاب الذي لم يكن عند تطلعات حماس بأنه سيعلن انضمامه إلى الحرب".

ورأت أن خطابه كان أيضًا محاطًا بكلمات غامضة بشأن المستقبل، وحمل شعارات مثل "جميع الخيارات مفتوحة"، وقوله: "من يريد تجنب حرب إقليمية عليه أن يوقف القتل في غزة".