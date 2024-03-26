وفاة مسؤول حكومي يمني في سجون ميليشيا الحوثي

توفي مسؤول يمني، الاثنين، في سجن تابع لميليشيا الحوثي، وسط ظروف غامضة، بعد 6 أشهر من الاختطاف والاحتجاز، دون توجيه أي اتهامات له.

وكشفت مصادر حقوقية يمنية، عن وفاة مدير عام التدريب بوزارة التربية والتعليم، صبري الحكيمي، في سجن "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، في ظروف غامضة.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "من غير المستبعد أن يكون توفي قبل أيام، إذ أبلغ الحوثيين أسرته بوفاته، الاثنين، بعد مطالباتها المتكررة بمعرفة مصيره".

وذكرت المصادر أن الحكيمي اختطف قبل 6 أشهر، مع زميله الآخر، مجيب المخلافي، من قبل ميليشيا الحوثي في حاجز "يسلح" المروري، أثناء مغادرتهما إلى محافظة "ذمار" المجاورة لصنعاء، في مهمة عمل.

وأشارت إلى أنه تم اقتحام منزليهما بعد اختطافهما، وأودعا السجن وبقيا دون فيه دون أي اتهامات أو أسباب واضحة.

وبحسب المصدر، فإن الحكيمي كانت لديه خلافات مع ميليشيا الحوثي حول "مناهج الصفوف الدراسية الأولى، التي شهدت تعديلات طائفية من قبل الحوثيين، ومطالباته المتكررة بإبقاء المناهج التعليمية بعيدة عن أي صراعات".