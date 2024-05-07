واشنطن: معبر كرم أبو سالم سيعاد فتحه الأربعاء
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم إلى غزة سيُعاد فتحه غدا الأربعاء.
وشددت المتحدثة على ضرورة إعادة فتح المعابر التي أغلقت في غزة، والبدء بدخول شحنات الوقود عبر رفح غدا الأربعاء.
كما دعت بيير إسرائيل وحركة حماس إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب رويترز.
وقالت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة دولية أخرى إن إغلاق المعبرين المؤديين إلى جنوب غزة، رفح وكرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، أدى فعليا إلى حجب المساعدات الخارجية عن القطاع، ولم يعد هناك سوى عدد قليل للغاية من المخزونات المتاحة في الداخل.
وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية محدودة النطاق في رفح تهدف إلى القضاء على المسلحين، وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها حركة حماس التي تدير قطاع غزة.