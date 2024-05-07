واشنطن: معبر كرم أبو سالم سيعاد فتحه الأربعاء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بأن معبر كرم أبو سالم إلى غزة سيُعاد فتحه غدا الأربعاء.

وشددت المتحدثة على ضرورة إعادة فتح المعابر التي أغلقت في غزة، والبدء بدخول شحنات الوقود عبر رفح غدا الأربعاء.

كما دعت بيير إسرائيل وحركة حماس إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب رويترز.