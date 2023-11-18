"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية
أعلنت ميليشيا "حزب الله" إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450" بصاروخ أرض ـ جو، فجر اليوم السبت، فوق منطقة إصبع الجليل الحدودية.
وقال الحزب، في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، إن حطام الطائرة شوهد يتساقط في منطقة إصبع الجليل، وإن الطائرة "هيرميز 450" هي مسيرة قتالية متعددة المهام.
وأوضح البيان أن الصاروخ أطلق عند الساعة 01:45 من فجر اليوم السبت.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على طائرة إسرائيلية دون طيار، وأضاف، في بيان، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية، وأنه لم يدخل أي صاروخ الأراضي الإسرائيلية.