"حزب الله" يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية

وأوضح البيان أن الصاروخ أطلق عند الساعة 01:45 من فجر اليوم السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على طائرة إسرائيلية دون طيار، وأضاف، في بيان، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية، وأنه لم يدخل أي صاروخ الأراضي الإسرائيلية.