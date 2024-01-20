"جان ماري لوبان والتعذيب".. تحقيق يكشف المستور في حرب الجزائر

سلط تحقيق للمؤرخ الفرنسي فابريس ريسيبوتي الضوء على جرائم تعذيب من صنيعة زعيم اليمين المتطرف جان ماري لوبان في الجزائر خلال الثورة (ما بين 1954-1962).

وتحت عنوان "جان ماري لوبان والتعذيب"، حمل الكتاب الجديد الذي جاء على شكل تحقيق تاريخي، تفاصيل عن ماضي التعذيب لزعيم حزب الجبهة الوطنية السابق في فرنسا، خلال فترة عمله بالجزائر التي استمرت نحو 3 أشهر العام 1957.

وتطرق المؤرخ في حوارين لكل من مجلة "أوريان 21" الفرنسية وصحيفة "لومانيتي" اليسارية، إلى أسباب إثارته موضوع ما اقترفه اليمين المتطرف في حرب الجزائر وذلك على خلفية ادعاء البعض أنه "لا توجد أدلة على أن لوبان قد عذب في الجزائر العام 1957".

وتحدث المؤرخ الفرنسي عن استناده الى التسجيلات والتحقيقات والشهادات التي تلبس تهمة التعذيب على لوبان، بناءً على مقارنتها بسياق إطلاق العملية العسكرية والأمنية التي تحمل اسم "معركة الجزائر"، والتي شارك فيها لوبان.