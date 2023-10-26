السودان.. "الدعم السريع" تعلن سيطرتها على مدينة نيالا
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الخميس، سيطرتها على مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان.
ونشر حساب قوات الدعم السريع على منصة "إكس"، تويتر سابقًا، مقاطع فيديو لما وصفته بـ "تحرر مدينة نيالا"، تضمنت مشاهد لعناصر القوات عقب سيطرتها على المدينة، واحتفالهم بإطلاق الأعيرة النارية.
كما تضمنت المقاطع المنشورة مشاهد لجنود من الجيش السوداني، قال الحساب إنهم سلّموا أنفسهم لقوات الدعم السريع.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها أوقعت عددًا كبيرًا من القتلى في صفوف الجيش السوداني، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة، وفق منشورات متتالية على حسابها على "إكس".