السودان.. "الدعم السريع" تعلن سيطرتها على مدينة نيالا

كما تضمنت المقاطع المنشورة مشاهد لجنود من الجيش السوداني، قال الحساب إنهم سلّموا أنفسهم لقوات الدعم السريع.

وأكدت قوات الدعم السريع أنها أوقعت عددًا كبيرًا من القتلى في صفوف الجيش السوداني، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية ضخمة، وفق منشورات متتالية على حسابها على "إكس".