وزير المهجرين اللبناني لـ"إرم نيوز": الكتل النيابية لا تدين بالولاء للبنان
اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين الكتل النيابية في البرلمان اللبناني بـ "عدم الولاء" للبنان والاهتمام بمصالحها الخاصة.
جاء ذلك، خلال رده على سؤال حول الفراغ الرئاسي في لبنان وجهود اللجنة الخماسية. وقال الوزير اللبناني في حديث لـ "إرم نيوز": "لا أرى بأن ثمة طرحًا لاسم مرشح ثالث في هذه الفترة"، متهمًا الكتل النيابية بـ"عدم الولاء للوطن، والاهتمام بالمصلحة الخاصة".
من جهة أخرى، حذر وزير المهجرين من وجود 20 ألف مسلح في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال شرف الدين:" نبهت بأن هناك ما يفوق الـ 20 ألف مسلح جاهز في المخيمات السورية في لبنان، وهنالك أسلحة مخبأة وأخرى في المستودعات وأخرى عند حلفاء النازحين ولدى مشغليهم"، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات شرف الدين في وقت يشهد فيه لبنان توترات بين المواطنين واللاجئين، بعد مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان على أيدي سوريين، بحسب تصريحات رسمية.
ولفت الوزير اللبناني إلى أنه طالب خلال اجتماع أمني مركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالحذر والقيام بعمليات استباقية تجاه هذا الملف.
وأكد أن الأمن أصبح "مهددًا" بعد اغتيال سليمان، مبينًا أنه طالب مجلس الوزراء بمحاكمة المتهمين بأسرع وقت، وعدم تدخل لجنة العدل لتخفيض الحكم في حال صدور قرار بالإعدام، "تفاديًا" لتكرار مسلسل الجرائم الأخيرة.
وبخصوص الأوضاع على الحدود بين لبنان وسوريا، أكد شرف الدين ضرورة وجود وفد لبناني يفاوض في سوريا مع الجهات المعنية وينسق مع السلطات ووزيري الداخلية والدفاع بهدف ضبط وتفكيك الشبكات الموجودة على طرفي الحدود ومعالجة الأزمة من أساسها.
وردًّا على سؤال حول تكليفه بمتابعة قضية إعادة اللاجئين السوريين، قال شرف الدين إنه "وبالرغم من الوضع الاقتصادي المأزوم في سوريا، فهنالك موافقة من السلطات السورية بتسيير هذه القوافل"، مبينًا أن الأمن الوطني السوري تسلم الأسماء ووعد بالبدء بالموافقات بعد عيد الفطر.
وأشار إلى وجود توافق بين الوزراء باعتبار قضية اللاجئين السوريين "وطنية ملحة"، موضحًا أن رئيس الوزراء طرح عنوانين للملف الأول سيقدم في اجتماع بروكسل بالتوافق مع قبرص، كأن تقوم بتسديد المساعدات المادية والعينية والاستشفائية للعائدين منهم في بلدهم بدل التسديد في لبنان، أما الثاني فيرتبط بوجود مناطق واسعة أصبحت آمنة وطوعية داخل سوريا لعودة آمنة وكريمة للاجئين.
كما أشار إلى أنهم ناقشوا مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد خالد الرحمون، موضوع إعادة السجناء السوريين لاستكمال محكوميتهم في بلدهم.