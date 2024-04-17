وزير المهجرين اللبناني لـ"إرم نيوز": الكتل النيابية لا تدين بالولاء للبنان

اتهم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين الكتل النيابية في البرلمان اللبناني بـ "عدم الولاء" للبنان والاهتمام بمصالحها الخاصة.

جاء ذلك، خلال رده على سؤال حول الفراغ الرئاسي في لبنان وجهود اللجنة الخماسية. وقال الوزير اللبناني في حديث لـ "إرم نيوز": "لا أرى بأن ثمة طرحًا لاسم مرشح ثالث في هذه الفترة"، متهمًا الكتل النيابية بـ"عدم الولاء للوطن، والاهتمام بالمصلحة الخاصة".

من جهة أخرى، حذر وزير المهجرين من وجود 20 ألف مسلح في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال شرف الدين:" نبهت بأن هناك ما يفوق الـ 20 ألف مسلح جاهز في المخيمات السورية في لبنان، وهنالك أسلحة مخبأة وأخرى في المستودعات وأخرى عند حلفاء النازحين ولدى مشغليهم"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات شرف الدين في وقت يشهد فيه لبنان توترات بين المواطنين واللاجئين، بعد مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان على أيدي سوريين، بحسب تصريحات رسمية.

ولفت الوزير اللبناني إلى أنه طالب خلال اجتماع أمني مركزي في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالحذر والقيام بعمليات استباقية تجاه هذا الملف.

وأكد أن الأمن أصبح "مهددًا" بعد اغتيال سليمان، مبينًا أنه طالب مجلس الوزراء بمحاكمة المتهمين بأسرع وقت، وعدم تدخل لجنة العدل لتخفيض الحكم في حال صدور قرار بالإعدام، "تفاديًا" لتكرار مسلسل الجرائم الأخيرة.