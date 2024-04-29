تفاصيل جديدة من محادثة نتنياهو الأخيرة مع بايدن
كشف موقع إسرائيلي، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن المحادثة الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفق ما نشر موقع "واللا"، ناقش الجانبان، خلال المحادثة، عدة قضايا من بينها مفاوضات صفقة الرهائن المحتملة ورد حماس عليها، والعملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح.
وذكر أن الرئيس الأمريكي أكد، خلال محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، على موقفه الواضح بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح، محذراً من العواقب المترتبة على ذلك.
وأضاف: "ناقش الجانبان الخطوط العريضة المحتملة لصفقة إطلاق سراح الرهائن، والتي ستشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "الرئيس بايدن عبر عن التزامه بأمن إسرائيل، وحث نتنياهو على ضرورة التعاون مع المنظمات الإنسانية في غزة، لإدخال المساعدات إلى أهالي القطاع".
ونقل الموقع عن مصدر مُطلع على فحوى المحادثة التي جرت بين بايدن ونتنياهو، إن 75% من وقتها ركز على جهود التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المختطفين.
وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا مقاطع الفيديو الخاصة بالمواطنين الأمريكيين المحتجزين لدى "حماس"، والتي تم نشرها خلال الأيام الأخيرة.
ومن المفترض أن يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المُقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وبحث مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، وعدد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل المختطفين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم.