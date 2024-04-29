تفاصيل جديدة من محادثة نتنياهو الأخيرة مع بايدن

كشف موقع إسرائيلي، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن المحادثة الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق ما نشر موقع "واللا"، ناقش الجانبان، خلال المحادثة، عدة قضايا من بينها مفاوضات صفقة الرهائن المحتملة ورد حماس عليها، والعملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح.

وذكر أن الرئيس الأمريكي أكد، خلال محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، على موقفه الواضح بشأن العملية العسكرية المحتملة في رفح، محذراً من العواقب المترتبة على ذلك.