السودان.. موجة نزوح واسعة في مدينتي "الفاشر والجنينة" بإقليم دارفور

وقال محمد زكريا، أحد سكان مدينة الفاشر، لـ"إرم نيوز" إنه "غادر منزله في شمال المدينة ووصل لاحقًا برفقة عشرات الأسر إلى الأحياء الجنوبية هائمين على وجوهنا ليس لدينا وجهة محددة نقصدها، لكننا نبحث عن الأمان فقط".

وناشد زكريا بالضغط على الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، من خلال استغلال المفاوضات الجارية في مدينة جدة السعودية، لتجنيب المدنيين مزيدًا من المعاناة.

وسادت حالة من الذعر والخوف لدى سكان مدينة "الفاشر" عقب انتشار تسجيل صوتي لحاكم ولاية شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، يحذر فيه من قرب اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، ويناشد المواطنين بضرورة مغادرة المساكن القريبة من المناطق المرشحة للقتال.

وقال حاكم شمال دارفور في تسجيل صوتي: "للآسف هناك معلومات وصلتنا تشير إلى إمكانية تجدد الاشتباكات بمدينة الفاشر، لذلك أناشد المواطنين بالابتعاد عن المناطق العسكرية".

كما ناشد نمر عبدالرحمن، طرفي الصراع بضرورة منح المواطنين فرصة لمغادرة أماكن الاشتباكات المحتملة داخل مدينة الفاشر، مؤكدًا بأن "مدينة الفاشر تكتظ بالمدنيين من مدن دارفور المختلفة".

الجنينة تعود للواجهة

وفي مدينة "الجنينة" عاصمة ولاية غرب دارفور، فرّت عشرات الأسر إلى الأرضي التشادية، بعدما بدأت ملامح الحرب تلوح في الأفق.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن حركة النزوح بدأت منذ مساء أمس الثلاثاء، في الأحياء القريبة من مقر قيادة الجيش إلى مناطق أكثر بعدًا، فيما هرب آخرون خصوصًا من قبيلة "المساليت" إلى مدينة "أدري" التشادية القريبة من الحدود السودانية.