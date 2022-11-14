السوداني بعد زيارته مستشفى في بغداد: "الله لا يوفقنا على هذه الخدمة" (فيديو)

عبر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن غضبه الشديد حيال الخدمات الصحية التي يقدمها أحد مستشفيات العاصمة بغداد بعد زيارته.

وأبدى "السوداني" خلال وصوله مستشفى الكاظمية، امتعاضه من الخدمات المقدمة إلى المواطنين، قائلًا لمدير المستشفى: "حتى الصاحي إذا يجي هنا يتمرض".

وقام أحد الموظفين المحتشدين حول السوداني، بالتعليق، قائلًا: "الله يوفقك أستاذ"، ليرد رئيس الحكومة: "الله لا يوفقنا على هذه الخدمة".