"الدعم السريع" تعلن السيطرة على معسكرات للجيش السوداني وأسر مئات من أفراده
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مقار تابعة للجيش السوداني والاستيلاء على معدات وآليات عسكرية وأسر نحو 700 فرد.
ونشرت القوات، عبر "تويتر"، مقطعي فيديو يوثقان مجريات القتال الذي دار بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأظهر المقطع الأول سيطرة أفراد من قوات الدعم السريع صباح اليوم على مقر قيادة الدفاع الجوي في شارع الـ 61 وبركة الملوك وفرع الرياضة والنيابة العامة العسكرية، وتحرير 20 رهينة كانت محتجزة داخل تلك المقار.
وأظهر مقطع الفيديو الثاني لحظة سيطرة قوات الدعم السريع على معسكر الجيلي شمالي العاصمة الخرطوم، والاستيلاء على معدات وآليات عسكرية ضخمة وأسر نحو 700 فرد.