"الدعم السريع" تعلن السيطرة على معسكرات للجيش السوداني وأسر مئات من أفراده

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على مقار تابعة للجيش السوداني والاستيلاء على معدات وآليات عسكرية وأسر نحو 700 فرد.

ونشرت القوات، عبر "تويتر"، مقطعي فيديو يوثقان مجريات القتال الذي دار بين طرفي الصراع في العاصمة السودانية الخرطوم.