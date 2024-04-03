سباق مع الزمن لإنقاذ ثلاثيني مصري سقط في بئر بعمق 23 مترًا
في حادثة مشابهة لسقوط الطفل المغربي ريان، تردّى مزارع مصري في بئر مياه جوفية بعمق 23 مترًا بالصحراوي غرب مركز المنيا، فيما تكثّف الأجهزة الأمنية والتنفيذية جهودها لاستخراجه.
ووفق "المصري اليوم"، فقد تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمد مصطفي ضبش، بلاغًا من أهالي عزبة حامد عزاقة، التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، بسقوط مزارع في بئر مياه جوفية بعمق 23 مترا، في الأراضي الصحراوية غرب مركز المنيا.
وانتقلت سيارات الحماية المدنية، والإسعاف والشرطة، وكوادر الوحدة المحلية، وتبيّن سقوط (م – ط – ع – 30 سنة)، وهو مزارع مقيم بعزبة حامد عزاقة التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، في بئر مياه جوفية معطلة، بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، أثناء سيره بالأرض الصحراوية، عقب صلاة المغرب.
وكشف شهود عيان، أن المزارع، سقط بالبئر عقب حصوله على وجبة الإفطار بمنزله، والانتقال إلى المزرعة، حيث سقط في البئر، وتواصل مع بعض مرافقيه، وأبلغهم بسقوطه، وأنه مصاب بكسر في الذراع، وتم توفير حبل لجذبة لكن فشلت المحاولات، مؤكدين أنه كان على تواصل لمدة 6 ساعات، فُقد الاتصال به بعدها.
واحتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الجثمان، في ظل وجود صعوبات لأن الأرض صخرية.
وقال مواطنون بالقرية، إن المفقود من إحدى القبائل العربية الكبيرة، غرب المنيا، ومتزوج وله من الأبناء ثلاثة أطفال.